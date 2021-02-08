В Приморье ликвидировали дефицит бензина АИ-92

Дефицит самого распространенного бензина марки АИ-92 в Приморье ликвидирован. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что в регион по железной дороге прибыла партия топлива с этим октановым числом.

Нехватка бензина АИ-95 будет устранена к середине недели, пообещал чиновник. По его словам, в край направлена партия топлива с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

В свою очередь, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе дефицит АИ-92 будет устранен к вечеру понедельника, 8 февраля, передает «Интерфакс». Он напомнил, что региону выделен бензин из Росрезерва. В настоящее время Приамурье получает топливо из нескольких источников, так как возобновил работу Хабаровский НПЗ, кроме того, идут поставки из западных регионов страны.

Как стало известно ранее, в очередях на АЗС уже начали продавать места, а в интернете появились объявления о продаже топлива по цене, почти вдвое выше рыночной. Например, автор одного из таких объявлений предлагает литр бензина Аи-92 за 75 рублей, Аи-95 — за 80 рублей, Аи-101 — за 100 рублей, при том, что Аи-98 и дизеля в продаже нет.

Дефицит топлива в регионе возник после остановки производства бензина из-за модернизации Хабаровского нефтезавода и сбоя поставок топлива из других регионов. Это привело к огромным очередям из десятков машин к заправкам. Водителям приходится ждать по несколько часов, а некоторым приходится ожидать и ночью. Местные власти называют сложившуюся в регионе ситуацию с бензином экстраординарной.