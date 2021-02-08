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Алжир захотел производить «Спутник V»

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Торговый представитель России в Алжире Иван Налич в интервью РИА Новости рассказал, что страна хочет производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и в данный момент решает технические вопросы.

Налич уточнил, что Алжир «проявляет большую заинтересованность» в производстве и сейчас решает технические вопросы, а весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в стране, может занять от шести до девяти месяцев, в зависимости от того, как быстро удастся получить и наладить оборудование и обучить специалистов.

Российский торгпред выразил надежду на то, что фармпромышленность Алжира сможет в максимально сжатые сроки наладить производство «Спутника V».

Российская вакцина была зарегистрирована в Алжире 10 января. Она была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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