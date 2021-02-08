Путин запустил мощнейший в мире нейтронный реактор

Президент России Владимир Путин дал старт энергетическому пуску мощнейшему в мире источнику нейтронов — нейтронному реактору ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) имени Б.П. Константинова в Гатчине. Церемония запуска прошла в формате онлайн-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы», — сказал глава государства в ходе церемонии. После запуска Владимир Путин поздравил участников научного эксперимента с Днем российской науки, пожелал им успешной и плодотворной работы.

Реактор ПИК — современный высокопоточный источник нейтронов, который по ряду своих параметров является лучшей в мире установкой для изучения вещества на уровне наномасштабов. Он входит в один из шести проектов, которые правительство России включило в программу создания установок класса «мегасайенс» на территории страны.

Ранее министр науки и высшего образования России Михаил Котюков предложил дать доступ ученым из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к мегасайенс-установкам, расположенным на территории входящих в объединение государств. По его словам, циркуляция идей и международная мобильность исследователей будут способствовать дальнейшему развитию ШОС.