Ямал отправил партию продуктов оленеводства в Германию

Ямал наращивает экспорт продуктов оленеводства. Первая партия уже поступила в Германию, сообщается на сайте регионального правительства.

Легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, непригодные в пищу человеку, пойдут на создание корма для животных в Германии.

«Первые 33 тонны непищевых продуктов оленеводства были реализованы в Германию в минувшем году. Ранее данная продукция утилизировалась путем использования на корм зверям, либо уничтожалась сжиганием», — отметил заместитель начальника управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса Андрей Ревнивых.

Для автономного округа увеличение экспорта продуктов оленеводства является одним из самых перспективных направлений.

Ранее стало известно, что школьников Заполярья будут кормить олениной. Сначала тефтели из оленины появились только в Мурманске, но вскоре новое блюдо смогут попробовать также школьники муниципалитетов.