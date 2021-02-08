Отцу посоветовали вызвать экзорциста для принесшей в дом пугающую поделку дочери

Американец Ричард Смит опубликовал в Twitter фотографию поделки, которую его дочь смастерила в школе. За три дня его пост набрал около 70 тысяч лайков. В комментариях одни взрослые признались, что работа девочки кажется им пугающей, и посоветовали отцу задуматься о вызове экзорциста, а другие попытались заставить отца развивать способности ребенка.

«Моя дочь сделала это в школе, и теперь оно живет в моем доме», — написал Смит. Он также приложил к посту две фотографии детского творчества: на них запечатлена фигура в форме человеческой головы, поверхность которой полностью покрыта небольшими отверстиями, придающими ей небольшое сходство с ульем.

Смит объяснил, что его дочь создала поделку из пенополистирола с помощью клеевого пистолета. Зубы и глаза головы были сделаны из горячего клея, рассказал отец. Он добавил, что дочь дала голове имя Милый (Honey).

В комментариях одни признались, что работа девочки напугала их, а другие отметили, что испытали неприязнь из-за множества отверстий на поверхности фигуры (боязнь скоплений отверстий также называют трипофобией — прим. «Ленты.ру»). Смиту в шутку посоветовали выбросить или сломать поделку и притвориться, что это произошло случайно, или обсудить творческие наклонности дочери с экзорцистом. Пользователи также поделились фотографиями уродливых поделок, которые создавали их дети.

В то же время многие написали, что считают девочку невероятно талантливой, и посоветовали отцу постараться развить ее способности. «Не выбрасывайте поделку вашего ребенка и не смейтесь над ней, это очень креативно!» — призвала Смита @bailey_blossoms. «10 из 10 за оригинальность и технику. У нее совершенно точно есть талант», — добавила друга пользовательница.