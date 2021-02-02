Девушка показала фото кровати и продемонстрировала отличие мужчин и женщин

Девушка выявила отличия между женской и мужской прикроватной тумбочкой, продемонстрировав фото из собственной спальни. Пользовательница Twitter с ником hannystyles69 показала, как пространство у кровати организовали она и ее возлюбленный. Снимки рассмешили юзеров, а пост стал вирусным, набрав более 600 тысяч лайков за один день.

В публикации американки показаны две стороны кровати. На ее стороне находится тумбочка белого цвета, на которой аккуратно расположены цветы, рамка с цитатой из песни рэпера Drake, а также электронные часы, крем, свеча и книга о верховной судье США Рут Гинзбург.

При этом на стороне возлюбленного не было практически ничего — на полу стояли бутылка с водой, бейсбольная бита и неизвестный флакон. По заверению девушки, биту он держит у кровати не только и не столько из-за опасений того, что в дом кто-то может попытаться влезть. «На самом деле она нужна для выключения света таким образом, чтобы ему не приходилось вылезать из кровати», — объяснила автор поста.

В комментариях многих удивило и рассмешило то, как сильно отличаются решения мужчин и женщин по оформлению прикроватного пространства спальни. Некоторые опубликовали свои фотографии, доказывающие, что подобные различия являются частым явлением. Мужчины публиковали свои снимки из спальни, подтверждавшие, что держать биту или оружие у кровати является популярным решением.

Ранее пользовательницы сайта Mumsnet перечислили, что за черты и особенности привлекают их в мужчинах. Так, женщины часто упоминали, что их возбуждают мужские руки, ямочки на подбородке и ключицы.