Женщины перечислили неожиданные возбуждающие их черты мужчин

Пользовательницы сайта Mumsnet перечислили, что за черты и особенности привлекают их в мужчинах. Истории женщин о том, что способно возбудить их в представителях противоположного пола, публикует Daily Mail.

Автор оригинального поста сообщила, что ей кажется очень привлекательным, когда у мужчины видно пресс. Несколько женщин признались, что им нравятся мужские руки, особенно когда мужчина ведет машину и переключает передачи. Говоря о внешности партнеров, они также высоко оценили римский профиль, ямочки на подбородке и ключицы.

Однако многие пользовательницы перечислили неожиданные вещи. Так, одна из них рассказала, что ей очень нравятся мужчины в шлепанцах. Другая сообщила, что ее привлекают мужчины в килтах, особенно если они шотландцы. Несколько женщин поделились в комментариях тем, что им кажется сексуальным, когда мужчина говорит с акцентом.

«Я мгновенно влюбляюсь, если он мило ведет себя с детьми», — написала Lucy830. «Игра на барабанах. Я видела нескольких очень сексуальных барабанщиков в свое время», — добавила wizzbangfizz. В список того, что возбуждает женщин, вошли также несколько типов причесок: в том время как одни пользователи восхитились мужчинами с длинными волосами, другие сообщили, что им нравятся лысины.