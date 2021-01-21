Женщина бросила возлюбленного из-за вранья о порно после 13 лет отношений

Читательница The Guardian попросила у экспертов совет о том, правильно ли она поступила по отношению к бывшему возлюбленному. Текст ее письма опубликован на сайте издания.

Женщина написала, что во время локдауна рассталась с партнером после 13 лет отношений, поэтому теперь ей приходится в одиночку заботиться о дочери с инвалидностью. Причиной разрыва стало вранье мужчины о порно. Бывший возлюбленный утверждал, что никогда не интересовался видео подобного содержания, но правда неожиданно вскрылась во время пандемии коронавируса.

«Меня беспокоило не порно, а его обман. Он посмотрел мне в глаза и солгал, когда я разговаривала с ним лицом к лицу. Доверие стало главной проблемой», — объяснила автор письма. Она добавила, что предложила мужчине сходить к психологу, но он отказался. После этого пара распалась.

По словам женщины, она до сих пор скучает по отношениям с бывшим возлюбленным и продолжает поддерживать с ним связь по телефону. Однако инициаторша разрыва не может смириться с мыслью о том, что мужчина «всегда ищет кого-то другого». В конце послания она спросила, следует ли разорвать все связи с этим мужчиной.

На вопрос читательницы ответила американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли (Pamela Stephenson Connolly), которая специализируется на лечении сексуальных расстройств. Она отметила, что интерес к порнографии со стороны взрослых мужчин и женщин распространен и вполне обоснован. И проблемы с привязанностью к порно могут возникнуть в тех случаях, когда его интерес настолько навязчивый, что «негативно влияет на его жизнь, работу или отношения».

«Самый важный вопрос — это доверие. Вполне понятно, что вы не должны стремиться к тому, чтобы жить с кем-то ненадежным, тем более что вам придется заботиться о своей дочери в том же доме», — заключила Коннолли.

Ранее популярная блогерша Мэри-Белль Киршнер (Mary-Belle Kirschner), известная в сети как Белль Дельфин (Belle Delphine), рассердила подписчиков новыми фотографиями. В Twitter она намекнула на то, что ее якобы изнасиловали на свидании.