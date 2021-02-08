Адвокат Усика рассказал о проблемах с русскими перед боем с Гассиевым

Бывший адвокат украинского боксера Александра Усика Николай Ковальчук рассказал о проблемах с российской стороной перед боем его клиента с Муратом Гассиевым. Его слова приводит Tribuna.ua

Ковальчук заявил, что процесс подготовки к поединку с Гассиевым дался ему особенно тяжело, в частности из-за проведения боя в Москве. «С русскими было очень много проблем и невыполнений обязательств. Причем все эти моменты возникли уже накануне поединка», — поделился адвокат, добавив, что для него было важным не отвлекать клиента от тренировок.

33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения. В активе 27-летнего Гассиева, владевшего титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации, 27 побед и одно поражение на профессиональном ринге.

Бой между Гассиевым и Усиком в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году завершился победой украинского спортсмена. Тогда украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.