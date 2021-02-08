Оценена стоимость поединка между Тайсоном и Холифилдом

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов оценил стоимость поединка между бывшими чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Его слова приводит ТАСС.

Мурадов заявил, что этой бой стоит минимум 30 миллионов долларов. Он добавил, что готов предоставить площадку для организации события и ведет детальный разговор об этом с представителями спортсменов.

10 января Холифилд заявил, что его представители снова ведут переговоры о поединке с Тайсоном. Он добавил, что усердно тренируется и готовится к возможному поединку с бывшим соперником.

29 ноября Тайсон вышел на ринг спустя 15 лет. Американец провел показательный поединок с Роем Джонсом-младшим. После ничьи с соотечественником Тайсон подтвердил, что готов вновь выступить.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Бой был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.

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