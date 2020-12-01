Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд вернется на ринг весной 2021-го. Об этом сообщает TalkSport.

58-летний американец подерется с британцем Гленном МакКрори. Последний подтвердил, что Холифилд уже связался с ним и сообщил о готовности провести поединок. Ожидается, что организацией боя займется промоушен Bare Knuckle Boxing. Поединок намечен на апрель 2021-го. После победы над британцем Холифилд рассчитывает вновь подраться с другим бывшим чемпионом мира — Майком Тайсоном.

29 ноября Тайсон вышел на ринг спустя 15 лет. Американец провел показательный поединок с Роем Джонсом-младшим. После ничьи с соотечественником Тайсон подтвердил, что готов вновь выступить.

Весной 2020-го Тайсон поделился видео с тренировок. Американец допустил возвращение в бокс. Холифилд выражал готовность подраться с ним, однако стороны не пришли к соглашению.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Бой был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.