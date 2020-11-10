Холифилд обвинил Тайсона в уклонении от матча-реванша

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд убежден, что Майк Тайсон побоялся проводить с ним матч-реванш. Об этом сообщает TMZ.

58-летний Холифилд обвинил бывшего соперника в уклонении от схватки: Тайсон предпочел провести выставочный поединок с другим экс-чемпионом мира по боксу — Роем Джонсом-младшим. Холифилд рассчитывает, что все же сможет в третий раз подраться с Тайсоном уже после боя Железного Майка и Джонса.

Джонс и Тайсон проведут поединок 28 ноября. Несмотря на статус выставочного боя, спортсмены сообщили о готовности драться по-настоящему.

В мае Холифилд сообщил о проведении переговоров с представителями Тайсона о третьем поединке. На тот момент оба американца были готовы вернуться на ринг ради боя в благотворительных целях. Тогда же Тайсон одобрительно высказался относительно возможного противостояния.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту кусочек уха. Бой не был продолжен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.