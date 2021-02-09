Назначен новый художественный руководитель «Гоголь-центра»

Режиссера Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра» сменит актер Алексей Агранович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.
«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Гоголя" с 26 февраля 2021 года», — указали в пресс-службе.
Ранее создатель и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался о своем уходе из московского театра. Он подчеркнул, что учреждение продолжит существовать не только как театр, но и как идея.
Алексей Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. В 1987–1988 годах работал на киностудии «Мосфильм» и трудился в театре-студии «Присутствие». С 1991 по 1994 год учился во ВГИКе на актера в мастерской Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. Артист также играл в таких спектаклях «Гоголь-центра» как «Обыкновенная история» и «Маленькие Трагедии». Широкому кругу зрителей Агранович известен по художественному фильму 2019 года «Юморист», в нем он исполнил главную роль.