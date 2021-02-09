Назначен новый художественный руководитель «Гоголь-центра»

Режиссера Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра» сменит актер Алексей Агранович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Москвы.

«Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Гоголя" с 26 февраля 2021 года», — указали в пресс-службе.

Ранее создатель и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался о своем уходе из московского театра. Он подчеркнул, что учреждение продолжит существовать не только как театр, но и как идея.

Алек­сей Аг­ра­нович ро­дил­ся 23 ок­тября 1970 го­да в Моск­ве. В 1987–1988 годах ра­ботал на ки­нос­ту­дии «Мос­фильм» и трудился в те­ат­ре-сту­дии «При­сутс­твие». С 1991 по 1994 год учился во ВГИ­Ке на ак­тера в мастерской Аль­бер­та Фи­лозо­ва и Ар­ме­на Джигарханяна. Артист также играл в таких спектаклях «Гоголь-центра» как «Обыкновенная история» и «Маленькие Трагедии». Широкому кругу зрителей Агранович известен по художественному фильму 2019 года «Юморист», в нем он исполнил главную роль.