Серебренников высказался об уходе из «Гоголь-центра» и свободе

Создатель и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высказался о своем уходе из московского театра. Он опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил друзей, учеников и врагов за уникальный опыт.

Серебренников подчеркнул, что «Гоголь-центр» продолжит существовать не только как театр, но и как идея. «Театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже важнее и шире их создателей», — написал он.

«Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать», — добавил режиссер.

Ранее в феврале стало известно, что власти Москвы не будут продлевать контракт с признанным виновным в хищениях худруком «Гоголь-центра». В июне 2020 года обвиненного в мошенничестве Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. За режиссера вступилась Ассоциация театральных критиков, призвавшая власти оставить его на посту художественного руководителя.