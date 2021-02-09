Врач назвала признаки ослабленного иммунитета

Сбой в работе иммунитета заметен через клиническую картину и проявляет себя через частые болезни респираторными инфекциями или постоянное обострение хронических заболеваний. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, профессор Людмила Сизякина, ее слова передает «Российская газета».

«Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Все это клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы», — отметила врач. Она считает, что в таком случае нужно обязательно идти к врачу, чтобы найти причину сбоя в иммунитете.

Чтобы поддерживать свое здоровье в норме, необходимо употреблять большое количество белковой пищи, добавила Сизякина. Она напомнила, что в человеческом организме есть три кита иммунной устойчивости: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала, что темные круги под глазами не всегда вызваны усталостью и недосыпом. Они могут свидетельствовать о наличии серьезных нарушений работы внутренних органов.