Мир
 
Последние новости
В ЕС анонсировали решение века в отношении России
Для боящихся летать пассажиров придуман новый способ избежать стресса при полете
Гол игрока «Челси» признан лучшим в туре АПЛ
В Госдуме назвали главу МИД Украины желанным гостем в ЛГБТ-сообществе
Маршрутка загорелась на ходу из-за подростков и попала на видео
НАТО поддержит стремление Украины к членству
В «Москва-Сити» недосчитались дешевых апартаментов
Раскрыта мощь PlayStation 5
Москвич купил на Урале 30-летний кабриолет и прокатился на нем в мороз
Один из богатейших блогеров России выкупил самолет целиком и прослыл зажравшимся
Новости партнеров
Прослушать новость

В Европе обнаружен крупнейший очаг южноафриканского штамма коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ronald Zak / AP

Власти Австрии заявили, что в альпийском Тироле обнаружен крупнейший в Европе очаг южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, в Тироле выявлено 293 случая заражения этим вариантом вируса. Более 120 из них в настоящее время активны.

Власти заявили, что люди смогут покинуть альпийский регион только после предъявления отрицательного теста на коронавирус. Он потребуется также для того, чтобы воспользоваться канатными дорогами и подъемниками на горнолыжных курортах.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Позже стало известно, что вакцина от коронавируса AstraZeneca неэффективна против новой разновидности вируса. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения препаратом англо-шведской фармацевтической компании.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
Британская вакцина оказалась неэффективной против штамма COVID-19 из ЮАР
Коронавирус из Южной Африки добрался до США