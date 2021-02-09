В Европе обнаружен крупнейший очаг южноафриканского штамма коронавируса

Власти Австрии заявили, что в альпийском Тироле обнаружен крупнейший в Европе очаг южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, в Тироле выявлено 293 случая заражения этим вариантом вируса. Более 120 из них в настоящее время активны.

Власти заявили, что люди смогут покинуть альпийский регион только после предъявления отрицательного теста на коронавирус. Он потребуется также для того, чтобы воспользоваться канатными дорогами и подъемниками на горнолыжных курортах.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Позже стало известно, что вакцина от коронавируса AstraZeneca неэффективна против новой разновидности вируса. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения препаратом англо-шведской фармацевтической компании.