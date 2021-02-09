Нашедший жемчужину бедный рыбак отметил сделку по ее продаже нарковечеринкой

Бедного рыбака из таиландской провинции Накхонситхаммарат, нашедшего редкую оранжевую жемчужину, которая может стоить десятки миллионов рублей, заподозрили в хранении наркотиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Хатчай Нийомдеча (Hatchai Niyomdecha) рассчитывал продать находку китайскому бизнесмену, обещавшему заплатить за нее 10 миллионов батов (24,8 миллиона рублей). В честь сделки он устроил нарковечеринку и пригласил на нее друзей. Возмущенные шумом соседи позвонили в полицию и пожаловались на громкую музыку и запах наркотиков.

Прибывшие полицейские обнаружили три коробки, которые были спрятаны возле дома Нийомдеча. В двух из них находилось неустановленное вещество, а в третьей оказались 16 тысяч таблеток метамфетамина. Рыбак заявил, что коробки не его. В полиции утверждают, что на них нашли отпечатки его пальцев.

Ранее сообщалось, что Нийомдеча нашел раковину с оранжевой жемчужиной мело на старом буе, который выбросило на берег. Ее диаметр составлял примерно 2,5 сантиметра, а вес — 7,68 грамма. Рыбак выяснил что за жемчужины мело дают до 10 миллионов батов (24,8 миллиона рублей), и отказал двум потенциальным покупателям, предлагавшим меньшие суммы. Китайского бизнесмена, который присматривался к находке, устраивала назначенная рыбаком цена, однако он отказывался платить, пока не убедится в подлинности жемчужины. Ожидалось, что это произойдет через несколько недель.