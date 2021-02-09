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Две российские школьницы отправили сообщения родителям и покончили с собой

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Две школьницы из Самары покончили с собой, перед этим отправив прощальные сообщения родителям, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Погибшим было по 12 лет, они учились в шестом классе.

РИА Новости сообщает, что факт смерти девочек подтвердили в прокуратуре, однако причины агентство не называет. На место ЧП выехал региональный прокурор. Следственный комитет также выясняет обстоятельства произошедшего.

В городском департаменте образования отметили, что девочки учились на отлично и присутствовали на всех уроках во вторник.

Ранее две школьницы выпали из окна многоэтажки в Подмосковье, одна из них разбилась насмерть, другая получила травмы. Дети упали с высоты на козырек подъезда.

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