Twitter задумал ввести платные функции

Социальная сеть микроблогов Twitter задумала ввести ряд платных функций для пользователей, чтобы снизить зависимость от рекламных доходов. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, соцсеть рассматривает возможность ввода платы за сервис Tweetdeck, позволяющий просматривать сразу несколько лент, а также за эксклюзивный контент, «отмену отправки» сообщений, отсутствие рекламы, загрузку видео более высокого качества.

Издание пишет, что компания уже несколько лет изучала возможность внедрения платных функций, однако теперь эта идея стала приоритетной из-за пандемии коронавируса.

Ранее Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. Позже сам основатель мессенджера объяснил успех своего детища «последовательностью». «Мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», —заявил Дуров.