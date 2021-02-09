Браузер Google Chrome отключат на старых ПК

Создатели браузера Chromium, на котором основан Google Chrome, объявили о прекращении поддержки продукта на ряде компьютеров. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

В актуальном документе о разработке, на который в своем Twitter обратил внимание разработчик Эрик Лоуренс (Eric Lawrence), представители проекта объявили об изменениях в дистрибутиве браузера. В ближайшем обновлении Chromium перестанет функционировать на компьютерах на базе процессоров с архитектурой x86, которые не поддерживают набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

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Отключение поддержки подобных устройств начнется с выхода новой версии Chrome 89. Журналисты уточнили, что подобная мера касается лишь старых ПК, работающих на ряде процессоров, вроде Intel Atom и Celeron M. Авторы отметили, что в большинстве выпущенных после 2005 года чипов присутствует поддержка SSE3.

Таким образом, начиная с Chrome 89, установщик программы больше не будет пытаться инсталлировать Chrome на устаревших девайсах. Ожидается, что изменение затронет только компьютеры под управлением Windows, так как большая часть популярных ОС — например, Android, iOS, macOS — имеет поддержку набора команд SSE3.

В конце 2020 года эксперты компании Avast нашли порядка 30 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge, которые содержали в себе вредоносный код. Сторонние компоненты для браузеров воровали личные данные пользователей, например, даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах.