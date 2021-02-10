«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео и вызвала споры среди россиян

Необычное природное явление у берега Черного моря в Анапе попало на видео и вызвало споры среди российских пользователей соцсетей. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте, освещающем жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как на одном из городских пляжей на поверхности воды активно образуются воздушные пузыри. «Настолько потеплело, что у моря закипает вода. Видели такое чудо?» — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях, их мнения по поводу увиденного разделились.

«Наверное, канализация начала бить?», «Шипучий аспирин?», «Утечка газа или канализации из Анапки», «Гейзер», «В песок уходит вода. Видимо, было сухо», — писали одни. «Возьмите воду на анализ, там видно будет, а вдруг родниковая», «Серо-водородный источник появился...», «Красота! Лишь бы не канализация», «Скоро взорвется сероводород», — с юмором отмечали другие.