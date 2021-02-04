Окунувшаяся в Черное море в феврале девушка вызвала споры среди россиян

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена девушка, купающаяся в феврале в Черном море. Ролик, вызвавший споры среди российских пользователей сети, был опубликован в Instagram-аккаунте @typoanapa2.0, освещающем жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестная отдыхающая в купальнике заходит в воду по пояс, а затем полностью окунается и начинает плавать. «Отважные девушки живут по заветам #зимуй_в_анапе и #купайся_в_море», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях и поделились противоположными мнениями.

«Это нормально, можно купаться и не простывать, это тоже тренировка. Одни могут, другие — нет, ощущение после холодной воды — супер», «Я тоже после бани в море ныряла», «Вода плюс 11 градусов, чего бы не купаться», «Супер! Мне кажется, я тоже так смогла бы», «Молодцы», — писали одни. «В чем отвага-то?», «А потом родить не могут», «Понты от "наприехавших"», «Вот пофигу куда, но впихнуть "отважный"», — заявили другие.