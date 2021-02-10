Чубайс назвал условие для скорого краха целых стран

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал условие скорого краха целых государств. По его словам, отказ от принципов устойчивого развития (ESG — environmental, social, governance) является путем для стран в третий мир. Об этом пишет РИА Новости.

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Чубайс отметил, что при следовании принципам ESG государство учитывает экологические, социальные и управленческие факторы при принятии решений. Речь идет о таких вопросах, как обращение с отходами, охрана труда и транспарентность информации. Спецпредставитель президента напомнил, что некоторые зарубежные инвесторы уже вкладывают средства только в компании, которые следуют концепции ESG.

«Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху», — сказал Чубайс. Он добавил, что в данном случае крах не вопрос 50-100 лет, а перспектива 5-10 лет.

Чубайс добавил, что при темпах роста мировой экономики, которые наблюдались в последние 30-40 лет, у следующих поколений может возникнуть недостаток природных ресурсов. Чтобы избежать этого, нужно ограничить потребление и рост производства.