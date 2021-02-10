Мировой экономике предсказали новые проблемы

Эксперты ООН предсказали новые проблемы мировой экономике в первом квартале 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации на конференции по торговле и развитию (UNCTAD).

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Основные опасения авторов связаны с очередным спадом глобальной торговли из-за новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. Спад по итогам первых трех месяцев года, по прогнозу ООН, составит 1,5 процента в сфере торговли товарами и семь процентов в сфере торговли услугами.

Именно торговля услугами оказывает решающее негативное влияние на мировую экономику, отмечают авторы, в то время, как торговля товарами постепенно восстанавливается. В четвертом квартале 2020 года ее объем вырос на восемь процентов (после падения на 15 процентов в первом полугодии). В странах Юго-Восточной Азии рост в последние три месяца года составил 12 процентов.

Главной пострадавшей отраслью эксперты ООН называют туризм. В начале 2021 года он столкнулся с новыми ограничениями во многих странах. На общем фоне выделяются Китай и Индия, экспорт услуг из которых просел в меньшей степени.