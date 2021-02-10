Европейские банки пережили худший год за десять лет

Из-за пандемии европейские банки пережили худший год за последние десять лет. Прибыль 19 крупнейших финансовых организация ЕС упала ниже 10 миллиардов евро впервые с тех пор, как Bloomberg начал сбор данных в 2010 году.

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Однако худшее для банков уже позади, показатели постепенно начали улучшаться, отмечают эксперты. Тенденция к росту банковских доходов также увеличивает перспективы выплат денег акционерам, пишет издание. В отличие от Европы американские банки чувствовали себя лучше. Например, Morgan Stanley и JPMorgan получили самую высокую прибыль за всю свою историю.

В июле прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны «затянуть пояса», то есть не платить дивиденды до января 2021-го. Сектор снизился более чем на 33 процента с января по июль 2020 года.

Банковский сектор в России оказался более стабилен и безопасен в условиях пандемии, чем американский и европейский. Об этом ранее заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр. В прошлом году прибыль российских финансовых организаций составила 1,6 триллиона рублей. Это только на шесть процентов меньше (или на 100 миллиардов рублей), чем в успешном для банков 2019 году.