Подругу чемпиона мира по футболу нашли мертвой через неделю после расставания

Подругу чемпиона мира по футболу в составе сборной Германии Жерома Боатенга, модель Касию Ленхардт нашли мертвой через неделю после расставания со спортсменом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, 25-летняя Ленхардт умерла в своей берлинской квартире. Новость о смерти девушки подтвердила модель Сара Кулька, заявившая, что правда должна восторжествовать. Полиция утверждает, что смерть модели не была насильственной.

Боатенг и Ленхардт расстались 3 февраля. Футболист в интервью Bild заявил, что принял решение разорвать отношения после того, как девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезалась в уличный столб на его автомобиле. Он также обвинил Ленхардт в шантаже.

Боатенг выиграл мундиаль в составе сборной Германии в 2014 году. На клубном уровне он с 2011 года выступает за мюнхенскую «Баварию». Вместе с командой он становился восьмикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов.