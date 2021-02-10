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В США разрешили применять еще один коктейль из антител для лечения COVID-19

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Фото: Mike Blake / Reuters

Власти США в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 разрешили экстренное применение коктейля из антител фармкомпании Eli Lilly. Об этом говорится на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Ведомство разрешило применять бамланивимаб и этесевимаб. Их совместная инъекция применяется для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела не менее 40 килограммов, у которых выявили коронавирус с помощью тестов, а также у людей с высоким риском развития тяжелой формы заболевания.

В ноябре прошлого года в США разрешили лечить некоторых пациентов с коронавирусом «коктейлем» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals, который принимал президент страны Дональд Трамп во время болезни. При этом пациенты, которым необходима кислородная терапия или же госпитализация, не будут принимать данный «коктейль».

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