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Раскрыт способ научить смартфон видеть в темноте

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Фото: Pixabay.com

Ночная съемка — единственное направление в фотографии, где камерам смартфонов все еще сложно конкурировать с профессиональными фотокамерами. Об этом агентству «Прайм» рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Причина кроется в компактных размерах камеры. «Сенсор в камере телефона очень мал, и пучок света, проходя через небольшие линзы, попадает на матрицу, состоящую из множества чувствительных пикселей», — объяснил специалист. Чем она меньше, тем компактнее элементы, из которых она состоит. В итоге один и тот же луч света попадает сразу на несколько пикселей, приводя к искажениям картинки — шуму. По словам Мясоедова, производителям сложно поднимать чувствительность матрицы, поэтому качество ночных фотографий и видео падает.

Тем не менее дополнительные сенсоры глубины пространства, вроде Tof или LiDAR, могут превратить смартфон в настоящий прибор ночного видения. Так, существуют специальные программы — чаще всего в их названии фигурирует фраза «ночное видение». В процессе работы они создают чаще всего бесцветные, векторные, но отдельные изображения внутри системы.

Обычно их используют для быстрого определения расстояний до объектов с целью ускорения фокусировки, однако с их помощью можно научить гаджет видеть в темноте. Такие программы позволяют в режиме реального времени наблюдать окружающее пространство даже в кромешной темноте, раскрыл способ эксперт.

Ранее Мясоедов назвал способы слежки смартфона за владельцем: все современные гаджеты обладают множеством сенсоров, с помощью которых узнают информацию о пользователе. Благодаря микрофону, камере, гироскопам и другим приборам смартфон определяет, находится ли пользователь рядом с устройством, держит ли его в руках и даже бодрствует он или отдыхает.

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