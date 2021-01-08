Раскрыта опасность переводящих голос в текст сервисов

Сервисы, предоставляющие услуги по переводу голосовых файлов в текстовые, могут получить полный доступ к записям, поскольку процесс расшифровки происходит не на устройстве владельца, а на сервере компании. Такую опасность в разговоре с агентством «Прайм» раскрыл партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, там находятся вычислительные мощности и память, где будут храниться данные. Параллельно с процессом перевода голосового сообщения в текст происходит процесс обучения системы.

Мясоедов отметил, что если сервис бесплатный, то у компании существует альтернативная система дохода. Самый безобидный вариант — это реклама на сайте или в приложении, однако разработчики могут встроить аналитики текста для скрытой монетизации. Такой механизм выявляет интересы пользователей, соединяет их с личными данными и передает третьим лицам. При этом узнать, какую именно информацию они собрали, непросто.

Эксперт призвал не забывать о мерах предосторожности при пользовании сервисами автоматизированного перевода. «На сайте нужно искать сноски на используемую политику в отношении обработки персональных данных — обычно они располагаются внизу страницы, там же часто указываются инструменты шифрования канала связи и хранилища», — указал Мясоедов. Он посоветовал юзерам не загружать в такие сервисы «чувствительные» документы.

Ранее основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян раскрыл главную опасность голосовых помощников. По его словам, голосовой помощник постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и может записать все, что происходит рядом. При этом большинство помощников отправляют в той или иной форме информацию в компанию, которая их создала. Уже в самой компании данные пользователей могут храниться неограниченный срок и обрабатываться третьими лицами, которые не всегда придерживаются политики конфиденциальности.