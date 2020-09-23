Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян раскрыл главную опасность голосовых помощников. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, голосовой помощник постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд и может записать все, что происходит рядом. Оганесян отметил, что при этом большинство помощников отправляют в той или иной форме информацию в компанию, которая их создала. Специалист подчеркнул, что уже в самой компании данные пользователей могут храниться неограниченный срок и обрабатываться третьими лицами, которые не всегда придерживаются политики конфиденциальности.

Эксперт рассказал, что голосовые помощники также зачастую собирают всю информацию об операционной системе компьютера или смартфона. Он добавил, что всегда существует опасность неадекватных действий такого помощника, который руководствуется нечеткой логикой. Так, если помощник подключен к умному дому или сигнализации, то он может отключить систему охраны или включить отопление в пустом доме.

Ранее сообщалось, что в виртуальном голосовом помощнике компании Amazon Алекса (Alexa) обнаружили уязвимость, с помощью которой взломали систему. Как сообщает компания Check Point, это поставило под угрозу безопасность данных жителей 200 миллионов домов, в которых использовались устройства на базе Alexa. Уязвимость нашли в компоненте skills, дающем возможность пользователям устанавливать в систему дополнительные функции, разработанные сторонними поставщиками.