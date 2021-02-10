Поставки газа в Калининград через Литву возобновились

Транзит природного газа через Литву в Калининградскую область, приостановленный ранее по просьбе «Газпрома», возобновился. Об этом ТАСС сообщила представитель оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Лаура Шебекене.

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Диспетчерские данные свидетельствуют о том, что поставки газа осуществляется в полном объеме, отметила она. Ранее, 9 февраля, стало известно, что по просьбе «Газпрома» был приостановлен транзит газа через Литву в Калининград. Причины такого решения не сообщались. Контракт Amber Grid с «Газпромом» действует до 2025 года. Во время остановки потребности Калининградской области в природном газе обеспечивались за счет подземных хранилищ.

В Калининградскую область газ из России поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью в 2,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее стало известно, что доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 39,6 процента в годовом выражении, составив 25,25 миллиарда долларов. Физический объем экспорта газа снизился за прошлый год на 9,7 процента (до 199,2 миллиарда кубометров).