Кусок металла отлетел во время ремонта моста и вонзился в российского подростка

В российском городе Орле кусок металла во время ремонтных работ на Красном мосту отлетел в сторону и вонзился в подростка. Его прооперировали, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как передает «Интерфакс», девятиклассник вместе с другом шел по пешеходной зоне, в это время рабочие рядом демонтировали рельсы. При резке металла кусок отлетел в школьника и вонзился ему в бок. Ребенка прооперировали.

Прокуратура инициировала проверку по факту получения травмы, решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за безопасность на площадке и здоровье граждан при проведении работ на объекте.

Движение для транспорта на Красном мосту закрыли 1 февраля. К апрелю 2021 года горожанам обещали временный пешеходный мост, до этого момента они пользуются нынешним.

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