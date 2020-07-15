Российская девочка провалилась под не признанный чиновниками мост

В подмосковной деревне Федурново пятилетняя девочка провалилась в дыру на мосту, существование которого не признают местные чиновники. Об этом рассказала мать ребенка, местная жительница, передает «Подъем».

По словам женщины, деревню с центром городского округа Балашиха связывают два моста — автомобильный и деревянный пешеходный, и оба требуют ремонта. Она пояснила, что если смотреть по карте, деревня находится «как на полуострове», ее окаймляет река.

Россиянка добавила, что мост старый, его никто не обслуживает и он часто ломается. На запросы жителей администрация отвечает, что «моста нет и этой дороги не существует». Она уточнила, что после последней поломки моста приехала ремонтная бригада, но через неделю он снова развалился после ливней.

Жителям пообещали, что отремонтируют мост до 20 июля, и они временно положили строительные поддоны. В итоге в щель между ними упала девочка, у нее остались отеки и синяки. Ее мать написала заявление с требованием завести дело о халатности.

5 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, спрыгнувшего ночью в Неву. Очевидцы рассказали, что, спрыгнув с Володарского моста, мужчина проплыл вниз по течению примерно 200 метров и исчез под водой, когда по реке проходили суда.

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