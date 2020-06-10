Автомобильный мост рухнул в Москве

В Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, разрушение моста произошло неподалеку от населенного пункта Большое Покровское в Новой Москве. В результате сильного дождя случилось подтопление. Место происшествия огородили, там работают сотрудники МЧС и экстренных служб. По предварительным данным, при обрушении моста никто не пострадал.

Ранее под Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку Кола. Обрушение произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждения были еще в конце мая, с 30 числа движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют автобусы.

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