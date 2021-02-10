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Китай и Индия начали разводить войска на спорной территории

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Китай и Индия начали разведение войск на спорной территории у границы. Об этом говорится в заявлении представителя Минобороны КНР У Цяня на сайте ведомства.

«Согласно достигнутому консенсусу, индийские и китайские войска 10 февраля начали плановое синхронное разведение войск на передовой линии на южном и северном берегу озера Пангонг-Цо», — говорится в заявлении Минобороны.

Между Пекином и Нью-Дели существует договоренность, что военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако 16 июня 2020 года в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения с применением палок и камней. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Индию и Китай разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил создать эту границу в 1914 году). Нью-Дели признал существующую границу, а Пекин — нет, о чем говорилось в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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