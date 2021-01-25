Более 20 военных пострадали в ходе новых боев между Индией и Китаем

Более 20 военных пострадали в ходе новых столкновений между Индией и Китаем. Об этом пишет India Today.

Очередные бои произошли на границе в индийском штате Сикким, в районе перевала Наку-Ла. Китайская армия якобы попыталась пересечь линию разграничения с Индией, из-за чего противник пошел в атаку. В результате четыре солдата индийской армии и около 20 китайских военнослужащих пострадали. О погибших не сообщается.

Между Пекином и Нью-Дели существует договоренность, что военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако 16 июня 2020 года в этом районе десятки солдат индийской армии погибли во время столкновения с применением палок и камней. В Нью-Дели считают, что это произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво. Индийские СМИ писали о 43 пострадавших и погибших китайцах.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил создать эту границу в 1914 году). Индия признала существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш.

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