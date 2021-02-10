Мужчина прожил с женой больше 20 лет и решил сменить пол

38-летняя женщина рассказала о том, как ее муж, с которым они вместе прожили больше 20 лет, решил сменить пол. В посте на Reddit она призналась, что любит супруга, однако из-за манипуляций с внешностью он становится все менее и менее привлекательным для нее.

Автор поста рассказала, что познакомилась с супругом, когда им было по 15 лет. Через год они начали жить вместе, а свое детство провели в неблагополучных семьях. Когда мужчине было 18 лет, он заявил ей, что хочет пройти гормональную терапию и сменить пол. Она ответила, что в таком случае они смогут быть только друзьями и соседями. После этого в течение почти 20 лет ее супруг не поднимал эту тему.

«Сейчас нам по 38, мы в браке, у нас есть ребенок. В наших отношениях есть сложности, но мы пережили много счастливых моментов», — поделилась героиня истории. Женщина призналась, что около года назад у ее супруга снова начались проблемы с гендерной идентичностью. При этом он, по словам рассказчицы, не стал говорить ей об этом и предпринял попытку суицида. С тех пор пара начала посещать психотерапевта совместно и по отдельности.

Героиня истории подчеркнула, что любит своего мужа и хочет, чтобы он был счастлив, однако ее не привлекают женщины. «Чем больше мы говорим о его гендере, тем грустнее мне становится. Я чувствую, что наш брак близится к завершению, а мы были вместе больше 20 лет», — поделилась автор поста.

Женщина отметила, что ее муж не планирует проводить необратимые изменения. Он также заверил ее, что готов искать компромиссное решение, которое позволило бы ему быть настолько гендерно неоднозначным, насколько его жене будет комфортно.

Автор поста добавила, что каждое изменение внешности делает супруга менее и менее привлекательным в ее глазах. «Думаю, мы оба будем несчастны, если он проведет остаток жизни, пытаясь понять, насколько женственным он может быть, не расстраивая меня», — поделилась рассказчица. Героиня истории также призналась, что чувствует себя плохим человеком: она считает, что муж должен иметь возможность открыто говорить с ней о гендерных проблемах, но в то же время радуется, когда он не поднимает эту тему.

В комментариях к посту многие посоветовали рассказчице расстаться с супругом. «Вы все еще можете остаться хорошими друзьями. Но пока вы вместе, никто из вас не будет по-настоящему счастлив», — написала Jazzisa. Другой пользователь обратил ее внимание, что любовь, которую они с мужем испытывают друг к другу, не исчезнет, и посоветовал постараться превратить ее в дружескую. Еще одна пользовательница написала, что пережила похожую историю со своим мужем. По ее словам, в таких отношениях невозможно найти компромисс, а лучшим решением будет остаться близкими друзьями.