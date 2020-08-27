Ведущая-трансгендер оскорбила школьников в соцсети и осталась без работы

Популярная тайская телеведущая-трансгендер Орнап Крисади (Ornapa Krisadee), которая вела программы на каналах Thairath TV и Channel 3, осталась без работы из-за поста в Facebook. Как пишет Thai PBS World, в тексте женщина оскорбила школьников.

В посте она обратилась к ученикам, которые участвовали в антиправительственной акции протеста. «Вам не стоит ходить в школу, дьявольские дети», — написала Крисади. Ведущая также использовала в адрес школьников ругательства.

После публикации поста активисты призвали бойкотировать женщину, а также ее программы и бренды, с которыми сотрудничает она или ее шоу. Кроме того, в соцсетях запустили специальный хештег #MaOrnapa.

Несмотря на то что некоторые заступились за Крисади и поддержали ее позицию, она покинула шоу, в котором проработала пять лет. Ее увольнение стало реакцией телеканала на давление со стороны общественности.

Акции протеста проходят в Таиланде с начала 2020 года. Манифестации начались после того, как в стране распустили крупнейшую оппозиционную партию.

Ранее британский телеведущий Алистер Стюарт (Alastair Stewart), 40 лет проработавший в программе ITV News, объявил об увольнении из-за твита. Сообщение, в котором Стюарт процитировал Уильяма Шекспира, показалось расистским чернокожему участнику дискуссии, так как в нем содержалось словосочетание «злая обезьяна».