Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для обложки мартовского выпуска журнала Allure с новой прической и удивила фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети портретном кадре 51-летняя звезда запечатлена с короткой стрижкой пикси. На лицо Лопес нанесен макияж в пудровых тонах, на ней надеты массивные серьги бренда House of Emmanuele с крупными камнями. Публикация набрала 607 тысяч лайков.

Известно, что автором съемки выступила берлинский фэшн-фотограф Дэниелла Миденж (Daniella Midenge), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как GQ, Marie Claire, Elle, Grazia.

Поклонники оценили внешний вид певицы и выразили восторг в комментариях. «Не может быть! черт возьми, ты выглядишь сногсшибательно!», «Прическа! Кожа!», «Эта прическа смотрится на тебе отлично! Все, что я могу сказать: боже мой!», «Ты такая потрясающая», «Мне нравится твой новый образ», «Обожаю пикси!» — писали они.

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В январе фигура Дженнифер Лопес в бикини на пляже удивила поклонников. Папарацци сняли ее во время отпуска в белом бикини и солнцезащитных очках такого же цвета. «Хорошеет с годами, как вино», — подчеркнули фанаты.