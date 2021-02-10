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Ураган в российском городе сдул людей и попал на видео

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Порывистый ветер в Магадане сдувал на улице различные конструкции и сбивал с ног горожан, очевидцы сняли происходившее на видео. Компиляцию из нескольких роликов опубликовал Telegram-канал Baza.

На первых кадрах видно, как трое человек идут по дороге и внезапно их настигает ураган. Люди хватаются за ограды и дорожные знаки, чтобы их не унесло. На следующих двух видеозаписях показано, как по воздуху летает кровля, на автомобили падают деревянные и железные фрагменты построек.

Городские власти рекомендовали жителям не выходить на улицу, школьникам разрешено не посещать уроки. По данным МЧС, такая погода сохранится в Магадане еще на два дня.

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