Марка Цукерберга собрались признать банкротом в России

Арбитражный суд Москвы собирается рассмотреть дело о банкротстве полного тезки владельца Facebook Марка Цукерберга. Соответствующая запись появилась накануне, 9 февраля, в электронной картотеке суда.

Суть претензий из записи непонятна, автор заявления не указан. Известно только, что дело рассмотрит судья Кравчук Л. А., а третьи и иные лица в деле не фигурирует.

Портал «Накануне.ру» отправил запрос в пресс-службу суда, чтобы уточнить, как связан фигурант дела с главой Facebook. В ответ представитель инстанции только подтвердил регистрацию дела в отношении Марка Цукерберга, но не уточнил, является ли тот гражданином США.

По данным Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 10 февраля Цукерберг владеет активами на 102 миллиарда долларов. Он занимает пятое место в списке богатейших людей мира. На первом остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, у которого 202 миллиарда.

Ранее Федеральная торговая комиссия США и генеральные прокуроры десятков штатов подали два антимонопольных иска против Facebook. Споры могут закончиться требованием к Facebook продать Instagram и WhatsApp.