Власти США потребовали от Facebook продать WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия США вместе с генеральными прокурорами десятков штатов подали два отдельных антимонопольных иска против Facebook. Как сообщает MSNBC, в обращениях затронуты важнейшие приобретения компании — Instagram и WhatsApp.

Выступающие от лица власти истцы обвиняют компанию Марка Цукерберга в недобросовестной конкуренции при покупке этих приложений. Разбирательство может привести к судебному решению о продаже двух этих активов компании.

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Через суд истцы требуют запретить Facebook приобретать что-либо на сумму, превышающую 10 миллионов долларов, без уведомления государства, а также ввести дополнительную защиту, в которую и включен пункт о продаже или реструктуризации предыдущих приобретений, которые будут считаться незаконными.

В документе говорится, что Facebook регулярно осуществляла все для того, чтобы оставаться монополистом. С этой целью были куплены Instagram и WhatsApp. В прошлом каждую из этих сделок Федеральная торговая комиссия США одобрила. Также в иске упоминаются неудачные попытки Facebook купить Twitter и Snapchat.

Прокуроры в обращении описали стратегию Facebook как скупка потенциальных конкурентов, вследствие чего ограничивалось появление новых независимых сервисов. Также указано, что Facebook собирает огромный массив данных пользователей и это позволило ей создать проекты, которые недоступны другим на рынке.

Instagram был запущен в октябре 2010 года и до апреля 2012-го был представлен только в виде приложения для iPhone, iPad и iPod. К концу марта 2012 года количество пользователей фотосервиса достигло 30 миллионов человек. В апреле того же года Марк Цукерберг объявил о приобретении сервиса за один миллиард долларов.

WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров. Он позволяет владельцам мобильных устройств обмениваться сообщениями, картинками, видеороликами и звуковыми файлами. В феврале 2014 года Facebook совершил сделку по покупке WhatsApp за рекордные 19 миллиардов долларов. По условиям сделки, владельцы получат акции Facebook общей стоимостью 12 миллиардов и еще четыре миллиарда наличными. Также владельцы и сотрудники WhatsApp в течение четырех лет смогут получить акции Facebook на общую сумму в три миллиарда долларов, если останутся работать внутри компании после приобретения.