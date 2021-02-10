Роспотребнадзор напомнил о всеобщем масочном режиме в России

Роспотребнадзор напомнил, что всеобщий масочный режим в России остается в силе. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 февраля.

«Носить маски нужно, это требование не отменяется», — заявили в ведомстве.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отмене требования носить маски в общественных местах. По его словам, данная рекомендация останется в силе для пожилых граждан.

Об отмене обязательного масочного режима 10 февраля объявили также власти Удмуртии. Уже с 12 февраля масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения регионов, отметил, что в данном случае главы субъектов России реализуют свои особые полномочия, связанные с пандемией. Он добавил, что власти принимают решения в соответствии с положением дел на местах.