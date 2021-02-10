Россиянам рассказали о правильной дезинфекции масок

Нетканые маски нет смысла стирать, так стоит поступать с марлевыми. О правильной дезинфекции масок россиянам рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова, передает РИА Новости.

По словам Велдановой, нетканые маски делаются из мелтблауна или спандбонда с маленьким диаметром отверстий, которые позволяют эффективно задерживать вирус и удерживать маску от пропитывания влагой. Обычно это одноразовые изделия, которые стоит менять каждые два часа. «Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим», — пояснила Велданова.

Марлевые маски можно использовать и носить многократно, но их нужно стирать. При этом, по словам Велдановой, они являются самыми неэффективными. Она уточнила, что тканевые маски показали себя хуже, чем изделия из нетканых материалов.

Ранее Велданова рассказала, что россиянам с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также некоторыми психическими расстройствами, не стоит носить респираторы без консультации с врачом. По ее словам, респираторы FFFP2 затрудняют дыхание, особенно если носить их продолжительное время. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать такие изделия в первую очередь медицинским работникам.