Россия
 
Последние новости
Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус
Бывший канцлер Германии оценил влияние санкций на Россию
В США допустили ежегодную вакцинацию от COVID-19
Врач рассказала рецепт идеального завтрака в морозы
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19
В Германии изобретатель-одиночка создал вакцину от COVID-19 и отправился под суд
Психолог заявил о появлении нового страха из-за коронавируса
Эксперты предсказали биткоину курс 50 тысяч долларов до конца недели
Самое секретное оружие России оказалось не создано
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам перечислили противопоказания для ношения респиратора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Россиянам с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также некоторыми психическими расстройствами не следует носить респираторы без консультации с лечащим врачом. Такие противопоказания назвала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Она пояснила, что в респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус, тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с проблемами с сердцем и легкими такие защитные средства могут быть опасны.

Кроме того, респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, в связи с чем защита от инфекции будет хуже. При этом респираторы с клапанами не защищают окружающих от заразившегося, так как выдыхаемый воздух не проходит через фильтр.

По словам Велдановой, такие респираторы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить в первую очередь медицинским работникам. Также респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки, заключила она.

Ранее научно-медицинский просветитель, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов оценил способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок. По его мнению, одновременное использование двух и более масок непрактично, хоть и лучше препятствуют проникновению вирусов в организм.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач раскрыл опасность многоразовых масок
В России оценили способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок
Инфекционист оценила идею ношения двух масок
Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок