Россиянам перечислили противопоказания для ношения респиратора

Россиянам с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также некоторыми психическими расстройствами не следует носить респираторы без консультации с лечащим врачом. Такие противопоказания назвала РИА Новости директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Она пояснила, что в респираторах FFP2, которые практически полностью не пропускают коронавирус, тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с проблемами с сердцем и легкими такие защитные средства могут быть опасны.

Кроме того, респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, в связи с чем защита от инфекции будет хуже. При этом респираторы с клапанами не защищают окружающих от заразившегося, так как выдыхаемый воздух не проходит через фильтр.

По словам Велдановой, такие респираторы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить в первую очередь медицинским работникам. Также респираторы нужно подгонять под лицо, для чего нужны определенные навыки, заключила она.

Ранее научно-медицинский просветитель, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов оценил способ защиты от коронавируса с помощью нескольких масок. По его мнению, одновременное использование двух и более масок непрактично, хоть и лучше препятствуют проникновению вирусов в организм.