Верховный суд России рассмотрит иск об отмене масочного режима

Верховный суд (ВС) России принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение иска назначено на 1 апреля. «Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020», — заявили в суде.

В пункте, о котором идет речь, говорится о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены, подразумевающих использование защитных средств и антисептиков наряду с мытьем рук.

Ранее ВС принял в производство иск к правительству России с требованием убрать коронавирус из списка опасных болезней. Суд рассмотрит дело 14 апреля, к участию в разбирательстве приглашен генпрокурор Игорь Краснов.