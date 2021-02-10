Россиянин сжег квартиру соседки из-за просьбы не курить

Россиянин из Ижевска сжег квартиру соседки и убил ее саму из-за просьбы женщины не курить в подъезде. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Трагедия произошла в доме на улице Гагарина. 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел в подъезд покурить. 72-летняя соседка сделала россиянину по этому поводу замечание.

Разозлившись, он несколько раз ударил женщину имеющимся при себе ножом, а после оттащил тело в ее квартиру и, чтобы спрятать следы преступления, поджег жилье погибшей.

Суд вынес мужчине обвинительный приговор по статье «Убийство». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в поселке Оричи Кировской области задержали россиянина, который заживо сжег спящих влюбленных. Мужчина облил бензином спящих молодых людей, поджег их и скрылся. По одной из версий, между парой и злоумышленником произошел конфликт.

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