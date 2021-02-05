Россиянин поругался с соседкой из-за немытого пола и получил по голове гантелью

Житель Калининграда поругался с соседкой из-за немытого пола в подъезде и получил от ее зятя гантелью по голове. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Конфликт возник из-за несоблюдения договоренностей: женщина якобы должна была убраться на лестничной площадке согласно ранее утвержденному графику. Однако россиянка отказалась мыть полы и пожаловалась своему зятю, чтобы тот «по-мужски» разобрался с соседом.

Мужчина отправился разбираться с обидчиком тещи и взял с собой гантель. Однако конфликт достиг такой стадии, что зять проломил спортивным снарядом голову соседа, поэтому того пришлось госпитализировать в нейрохирургическое отделение.

Россиянина задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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