Одесские зэки выманили 60 тысяч гривен у десятилетней школьницы

Группа телефонных мошенников из Одессы обманом выманила у десятилетней украинской школьницы более 60 тысяч гривен (около 160 тысяч рублей). Сообщение об этом появилось на странице полиции Черниговской области в Facebook.

По данным правоохранительных органов, в конце сентября 2020 года к ним обратилась 39-летняя украинка, которая рассказала, что неизвестные позвонили ее дочери и потребовали «передать им все деньги, которые есть в доме». Мошенники утверждали, что родители попали в беду, а для их спасения требуется крупная сумма. Испугавшаяся девочка собрала деньги и отдала их таксисту, подосланному преступниками.

Позже полицейские выяснили, что школьницу обманула группа зэков, содержащихся в одном из одесских СИЗО. У них изъяли мобильные телефоны и записи о совершенных злодеяниях. Каким образом они сумели реализовать преступление в местах предварительного заключения, правоохранители не уточнили. Теперь мошенникам грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Ранее группа украинских мошенников сумела выманить у от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт» более 570 тысяч долларов, представившись помощниками президента Владимира Зеленского. Они обещали обеспечить своей жертве назначение на высокопоставленную должность в другой госконцерн — «Укроборонпром». Полицейские смогли задержать только двух преступников, тогда как еще двое сумели скрыться и избежать наказания.