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Украинцы вымогали сотни тысяч долларов от имени Зеленского

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Группа мошенников вымогала крупные суммы денег под видом представителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава президентского офиса Андрей Богдан в Facebook.

Украинцы требовали 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника госкомпании «Укрспецэкспорт». За эти деньги они обещали обеспечить ему назначение на высокопоставленную должность в другой госконцерн — «Укроборонпром».

Мошенники пытались получить от мужчины деньги в течение месяца, после чего тот заподозрил подвох и обратился с заявлением в Службу безопасности Украины (СБУ). По словам Богдана, группа вымогателей состояла из четырех человек, задержать удалось двоих. Один их них представлялся помощником главы офиса, другой — руководителем департамента.

«Мы взяток не берем. Все изменилось!» — написал Богдан.

20 августа стало известно, что Богдана вызовут на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу о попытке подкупа со стороны людей, покровительствующих мэру Киева Виталию Кличко. Поводом стало заявление Богдана о том, что к нему приходил представитель преступной группировки, контролирующей Киев, и предложил разделить незаконно полученные 40 миллионов долларов из бюджета города. Взамен Богдана попросили оставить Кличко на посту главы городской администрации.

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